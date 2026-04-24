قال وزير المعادن والصناعة ادي ولد الزين إن الحكومة تعمل على إعداد خطة أعمال لإنشاء منطقة صناعية كبرى جنوب العاصمة نواكشوط، تمتد على مساحة 800 هكتار، في إطار توجه لتعزيز الصناعات التحويلية وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير، خلال افتتاح النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”، أن هذه النسخة تجسد تحولًا استراتيجيًا في بنية الاقتصاد الوطني، يعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الإنجاز الميداني.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاحات يشهدها القطاع الصناعي، تشمل إعداد خريطة صناعية شاملة، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي، إلى جانب إطلاق منصات رقمية لتسهيل تفاعل المستثمرين مع الإدارة.

وأشار الوزير إلى أن المعرض يمثل منصة لتقييم المنجزات واستشراف الآفاق، وتعزيز اقتصاد صناعي متنوع ومستدام.