موريتانيا: قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن موريتانيا تعمل على إدخال قدرات كهربائية جديدة للخدمة مطلع العام المقبل، في مسعى لمعالجة نقص الطاقة الذي يعيق نمو القطاع الصناعي.

موريتانيا: قال الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل، محمد المختار ولد باب ولد المصطفى، إن الحكومة تعكف على إعداد خطة عمل وطنية لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، تستند إلى مخرجات المنتديات العامة للضمان الاجتماعي، وتحدد الأولويات والآجال ومؤشرات التقييم.

غانا: أعربت الحكومة الغانية عن “قلق بالغ” إزاء أعمال عنف ذات طابع كراهية للأجانب تستهدف رعاياها في جنوب أفريقيا، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حمايتهم.

أفريقيا: تشير بيانات جغرافية إلى أن قارة أفريقيا، التي تتجاوز مساحتها 30 مليون كيلومتر مربع، أكبر بنحو 13 إلى 14 مرة من جزيرة غرينلاند، رغم أن الخرائط العالمية الشائعة تُظهرهما بحجم متقارب تقريباً.

لبنان: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك عقب اجتماع استضافه في البيت الأبيض جمع دبلوماسيين من الجانبين الإسرائيلي واللبناني.

الولايات المتحدة: قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحرب مع إيران أدت إلى استنزاف كبير في مخزونات الأسلحة الأمريكية، شمل استخدام نحو 1,100 صاروخ كروز بعيد المدى صُممت لسيناريوهات صراع محتملة مع الصين، وهو ما يقترب من إجمالي ما تبقى في الترسانة الأمريكية من هذا النوع.