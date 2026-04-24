أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تسجيل أربعة آلاف ومائة وثلاثة وخمسين (4153) تكفلا صحيا لصالح المرضى المعوزين، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أبريل 2026، على مستوى عدد من المستشفيات الوطنية والجهوية.

وبحسب المعطيات الصادرة عن القطاع، فقد توزعت هذه التكفلات بين مختلف المؤسسات الصحية، حيث تصدّر برنامج التكفل بمرضى الفشل الكلوي الحصة الأكبر بـ ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسة وتسعين (3895) تكفلا، شملت حصص تصفية وإجراءات طبية ووصفات علاجية.

كما سجل مركز الاستطباب الوطني مائة وأربعة وعشرين (124) تكفلا صحيا، في حين بلغ عدد التكفلات في مركز استطباب الشيخ زايد واحدا وثمانين (81) حالة، مقابل تسعة وعشرين (29) حالة في مستشفى الصداقة.

وشملت الحصيلة كذلك أحد عشر (11) تكفلا بالمستشفى الجهوي بالنعمة، وتسعة (09) تكفلات بالمستشفى الجهوي بأطار، إضافة إلى أربعة (04) تكفلات بالمركز الوطني لأمراض القلب، تضمنت عمليات متخصصة واستشارات طبية.

وقالت الوزارة إن هذه التدخلات تدخل ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية.