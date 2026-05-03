موريتانيا: أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها رصدت، خلال الفترة ما بين 13 من الشهر الماضي و2 من الشهر الجاري، 19 حالة تعاني من أعراض التهاب اللوزتين في مدينة أكجوجت (شمال البلاد)، وهي أعراض قد تتشابه سريريًا مع عدة أمراض، من بينها الدفتيريا.

موريتانيا: نفى الجيش الموريتاني، السبت، صحة معلومات متداولة على بعض الوسائط الرقمية، تحدثت عن تسلل مزعوم لمسلحين عبر الحدود الوطنية، مؤكدًا أنها غير دقيقة ومضللة.

مالي: أوقفت السلطات المالية عدداً من العسكريين للاشتباه في تورطهم في الهجمات المنسقة التي استهدفت قواعد للجيش الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد به مسؤول قضائي.

السنغال: قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، يوم السبت، إن إعادة التفاوض على عقود النفط والغاز التي باشرتها حكومته تهدف إلى «تعظيم المصالح الوطنية»، مع الحفاظ في الوقت نفسه على احترام التزامات البلاد تجاه المستثمرين.

نيجيريا: دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات النيجيرية إلى فتح تحقيق في تقارير تفيد بوفاة ما لا يقل عن 150 شخصًا، معظمهم من الأطفال، داخل معسكر تديره القوات المسلحة في ولاية كوارا شمال وسط البلاد، في حين نفت المؤسسة العسكرية صحة هذه المزاعم ووصفتها بأنها “لا أساس لها”.

فلسطين: أصيب 6 مواطنين فلسطينيين، السبت، إثر هجوم للمستوطنين في شمال وجنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «3 مواطنين أصيبوا جراء هجوم المستوطنين على بلدة جالود جنوب نابلس» بشمال الضفة الغربية، مشيرة إلى نقلهم إلى مركز طبي لتلقي العلاج.