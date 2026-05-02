قال مصدر أمني لصحراء ميديا، إن موريتانيا لم تسجل أي حالات تسلل أو تحصّن لجماعات مسلحة داخل أراضيها، وذلك على خلفية معلومات متداولة خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية لم ترصد أي وجود لهذه الجماعات داخل التراب الوطني، كما لا تتوفر معطيات عملياتية تشير إلى اتخاذ الأراضي الموريتانية ملاذا لها.

وأضاف المصدر، أن حدود موريتانيا «آمنة بشكل كامل»، مؤكداً أن الوضع على الحدود يخضع لمراقبة مستمرة، ضمن ترتيبات أمنية قائمة على الرصد والتدخل، بما يتماشى مع طبيعة التحديات في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن تداول هذا النوع من المعلومات يأتي في سياق إقليمي يشهد توترات، حيث تنتشر أحيانا روايات غير دقيقة حول تحركات الجماعات المسلحة.

ودعا المصدر إلى التعامل مع المحتوى المتداول عبر الإنترنت بقدر عال من اليقظة والتحقق، والتمييز بين المعلومات الموثوقة وتلك التي تفتقر إلى أسس قابلة للفحص، خصوصا في القضايا ذات الطابع الأمني.