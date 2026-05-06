موريتانيا تطلق أول دفعة من دعم سكن المدرسين بقيمة 6.9 مليار أوقية

أحمد بدي

أطلقت موريتانيا، اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من دعم صندوق سكن المدرس بقيمة نحو 6.9 مليار أوقية قديمة، ليستفيد منها 1372 من العاملين في قطاع التعليم، في خطوة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للمدرسين.

وبحسب الحكومة، يشمل المستفيدون مدرسين ومؤطرين ميدانيين وإداريين أمضوا ما لا يقل عن 15 عاما من الخدمة في التعليمين الأساسي والثانوي، بينهم 189 امرأة.

ويُموَّل الصندوق عبر مخصصات سنوية من الدولة، ومساهمات من المستفيدين تعادل 25% من تكلفة الدعم تُسدّد على مدى 15 عاما، إضافة إلى عائدات بيع وحدات سكنية ضمن برنامج حكومي، ومساهمات شركاء.

وتقول الحكومة إن البرنامج يندرج ضمن جهود أوسع لإصلاح قطاع التعليم، تشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز الموارد البشرية، وسط مساعٍ لرفع جودة التعليم عبر تحسين أوضاع العاملين فيه.

وجرى إعلان الدفعة الأولى خلال حفل رسمي في نواكشوط بحضور  الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومسؤولين حكوميين وأعضاء في السلك الدبلوماسي.

