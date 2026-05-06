قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، اليوم الأربعاء، إن البلاد تشهد “تطورا غير مسبوق” في مجال الحريات العامة، مؤكدا خلو السجون من أي سجين رأي أو صحفي، إلى جانب تحقيق مراتب متقدمة عربيا وإفريقيا ودوليا في مؤشرات الحريات.

وأوضح ولد مدو، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن قطاع الإعلام عرف إصلاحات قانونية وهيكلية، شملت المصادقة على قانون الصحفي المهني وإصدار مرسوم البطاقة الصحفية، في إطار تنظيم المهنة وتعزيز مهنيتها.

وأضاف أن لجنة منح البطاقة الصحفية تتمتع بالاستقلالية، فيما يقتصر دور الوزارة على الاعتماد النهائي وفق المسار المهني الذي تضبطه السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، مؤكدا في الوقت ذاته مضاعفة صندوق دعم الصحافة الخاصة إلى 400 مليون أوقية.

وأشار إلى تسوية وضعية 1865 متعاونا في الإعلام العمومي، ما أتاح توفير التأمين الصحي لنحو 13 ألف مستفيد، إضافة إلى إنشاء 33 محطة إذاعية و12 محطة تلفزيونية و7 مكاتب جهوية للوكالة الموريتانية للأنباء، ضمن خطة لتقريب الخدمة الإعلامية وتعزيز ما وصفه بـ”ديمقراطية المعلومة”.