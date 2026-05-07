أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، يوم الأربعاء، حلّ اللجنة الانتخابية المستقلة في ساحل العاج، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية في البلاد.
وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء، حيث تم اعتماد مرسوم ومشروع قانون للمصادقة على إنهاء عمل اللجنة التي ظلت قائمة منذ أكتوبر 2001، وشكلت لسنوات إحدى الركائز الأساسية لإدارة الانتخابات في البلاد.
وقال واتارا إن المنظومة الانتخابية حققت “تقدمًا ملحوظًا” خلال السنوات الـ25 الماضية، غير أنه أقر في الوقت ذاته بوجود “نقاط ضعف” شابت بعض الدورات الانتخابية، وأثارت انتقادات وتساؤلات بشأن مصداقية العملية الانتخابية.
وأضاف الرئيس الإيفواري أن الإصلاح يأتي في إطار معالجة تلك الإشكالات وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الانتخابية.
أوضح الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أن قرار حل اللجنة الانتخابية المستقلة يأتي في إطار ما وصفه بالحرص على “تعزيز الديمقراطية وترسيخ الثقة بين الفاعلين السياسيين والمواطنين”.
وقال واتارا، في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إن هذا القرار يمثل “خطوة نوعية” تهدف إلى معالجة التحديات التي شهدتها العملية الانتخابية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع حد لدورات متكررة من النزاعات والجدل الانتخابي، مشددًا على أن حل اللجنة لا يمثل نهاية المسار، بل مرحلة انتقالية نحو إنشاء “آلية جديدة لإدارة الانتخابات”.
وستتولى الهيئة الجديدة، التي لم تُحدد تفاصيلها بعد، مهمة تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وضمان سيرها في أجواء هادئة، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف وتوفير الثقة في نتائج الاقتراع.