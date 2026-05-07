أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، يوم الأربعاء، حلّ اللجنة الانتخابية المستقلة في ساحل العاج، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية في البلاد.

وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء، حيث تم اعتماد مرسوم ومشروع قانون للمصادقة على إنهاء عمل اللجنة التي ظلت قائمة منذ أكتوبر 2001، وشكلت لسنوات إحدى الركائز الأساسية لإدارة الانتخابات في البلاد.

وقال واتارا إن المنظومة الانتخابية حققت “تقدمًا ملحوظًا” خلال السنوات الـ25 الماضية، غير أنه أقر في الوقت ذاته بوجود “نقاط ضعف” شابت بعض الدورات الانتخابية، وأثارت انتقادات وتساؤلات بشأن مصداقية العملية الانتخابية.

وأضاف الرئيس الإيفواري أن الإصلاح يأتي في إطار معالجة تلك الإشكالات وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الانتخابية.