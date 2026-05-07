موريتانيا: قال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، اليوم الأربعاء، إن البلاد تشهد “تطورا غير مسبوق” في مجال الحريات العامة، مؤكدا خلو السجون من أي سجين رأي أو صحفي، إلى جانب تحقيق مراتب متقدمة عربيا وإفريقيا ودوليا في مؤشرات الحريات.

موريتانيا: قالت الشرطة الموريتانية إن مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر مشاهد تعذيب واعتداءات في نواكشوط، لا تعكس وضعًا أمنيًا راهنًا، مؤكدة أنها تعود إلى مارس 2025 وقد جرى التعامل مع الوقائع المرتبطة بها في حينها.

موريتانيا: ناقشت لجنة المصادر البشرية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، الأربعاء، مشروعي قانونين يتعلقان بالمصادقة على اتفاقيتين موقعتين بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل في نواكشوط.

النيجر: قال وزير المناجم النيجري، العقيد أباري عثمان، إن مجموعة أورانو الفرنسية سعت خلال عام 2024 إلى وقف الإنتاج في شركة مناجم آير (سومائر)، بهدف إثبات أن استمرار النشاط المنجمي في النيجر يعتمد على وجودها.

تشاد: أعلن الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي إتنو، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، عقب هجمات دامية نفذتها جماعة بوكو حرام في إقليم بحيرة تشاد وأسفرت عن مقتل عدد من الجنود.

إيران: توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في وقت تدرس فيه طهران مقترح سلام أمريكيًا قالت مصادر إنه يهدف إلى إنهاء النزاع رسميًا، من دون حسم مطالب أمريكية رئيسية تتعلق بتعليق البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.

الشرق الأوسط: نشرت فرنسا يوم الأربعاء مجموعة حاملة الطائرات القتالية التابعة لها في البحر الأحمر، في إطار خطط مرتبطة بإمكانية تنفيذ مهمة لتأمين مضيق هرمز، داعية كلًا من واشنطن وطهران إلى دراسة المقترح بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية العالمية لسياسات الحصار المتبادلة.