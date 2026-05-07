شاركت البحرية الموريتانية في مناورات “أوبانغامي إكسبرس 2026”، الهادفة إلى تعزيز الأمن البحري في خليج غينيا، بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا.

وقالت السفارة الأمريكية في نواكشوط إن بحارة موريتانيين شاركوا لأول مرة في هذه المناورات، من خلال دورة تدريبية بمدينة دوالا الكاميرونية تناولت ارتباط سيادة القانون بالعمليات البحرية، إلى جانب عناصر من الأسطول البحري السادس الأمريكي والبحرية الكاميرونية.

كما خضع عناصر من البحرية الموريتانية لتدريبات بالعاصمة السنغالية داكار، شملت إجراءات التفتيش والصعود إلى السفن وعمليات البحث والمصادرة.

ووفق السفارة الأمريكية، ركزت التدريبات على تعزيز قدرات الاعتراض البحري، وتحسين التنسيق التكتيكي، وتبادل أفضل الممارسات لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في البحر، بما يعزز الاستقرار البحري الإقليمي.