أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، برمجة انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي في عدد من أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب أعمال صيانة على شبكة التوزيع.

وقالت الشركة إن الأشغال ستُنفذ اليوم الخميس والسبت 9 مايو 2026، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة زوالًا، بهدف تحسين جودة واستمرارية خدمة الكهرباء.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الصيانة، المقررة الخميس، ستشمل مناطق “ملح” القطاعين 1 و2، إضافة إلى منطقة “الفلوجة”، فيما تشمل المرحلة الثانية، السبت، مناطق “بوحديدة الحنفية” 1 و2 و3، و”الترحيل وقفة حمود”، و”كارفور آدرار”.

وقدمت “صوملك” اعتذارها للسكان في المناطق المشمولة ببرنامج الصيانة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تفرضها متطلبات صيانة وسلامة تشغيل المنشآت الكهربائية.