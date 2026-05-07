صوملك تعلن انقطاعات كهربائية مبرمجة في عدد من أحياء نواكشوط

محمد الهادي

أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، برمجة انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي في عدد من أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب أعمال صيانة على شبكة التوزيع.

وقالت الشركة إن الأشغال ستُنفذ اليوم الخميس والسبت 9 مايو 2026، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الواحدة زوالًا، بهدف تحسين جودة واستمرارية خدمة الكهرباء.

وأضافت أن المرحلة الأولى من الصيانة، المقررة الخميس، ستشمل مناطق “ملح” القطاعين 1 و2، إضافة إلى منطقة “الفلوجة”، فيما تشمل المرحلة الثانية، السبت، مناطق “بوحديدة الحنفية” 1 و2 و3، و”الترحيل وقفة حمود”، و”كارفور آدرار”.

وقدمت “صوملك” اعتذارها للسكان في المناطق المشمولة ببرنامج الصيانة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تفرضها متطلبات صيانة وسلامة تشغيل المنشآت الكهربائية.

