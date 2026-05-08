قال “فيلق إفريقيا” التابع لروسيا إن قواته، إلى جانب الجيش المالي، واصلت خلال الساعات الماضية عمليات تمشيط ودوريات ميدانية ومرافقة قوافل مدنية في مناطق وسط وغرب مالي، في إطار العمليات ضد الجماعات المسلحة.

وأضاف الفيلق، في منشور على منصة أكس اليوم الجمعة، أن مقاتلين من جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” حاولوا “عرقلة مرور المدنيين والشاحنات”، دون أن ينجحوا في ذلك.

وأوضح أن وحدة من الجيش المالي وعناصر من “فيلق إفريقيا” تحركوا، يوم السابع من مايو، نحو محور يربط بين منطقتي سيبيكورو وكاتي، بعد تلقي معلومات عن وجود مسلحين في المنطقة وتجمع كبير لوسائل نقل مدنية.

وأشار الفليق إلى أن القوات “أمنت مرور المدنيين دون عوائق”، مرفقا بمقطع فيديو قال إنه يُظهر مدنيين وهم يحيون القوات الروسية.

وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد فرضت حصارا على المحاور الطرقية المؤدية إلى باماكو منذ 28 أبريل الماضي، بهدف زيادة الضغط الشعبي على السلطة الانتقالية.

وأحرق المسلحون عدة شاحنات محملة بالسلع والبضائع كانت قادمة من عدة دول، في تكتيك جديد لجأت إليه الجماعة منذ الأربعاء الماضي.