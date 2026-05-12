قالت مصادر محلية وإعلامية إن عشر حافلات وعددا من السيارات أُحرقت على الطريق الرابط بين سيغو وباماكو، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في هجمات نُسبت إلى جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأضافت المصادر أن المهاجمين أوقفوا المركبات قرب منطقة زامبوغو وأنزلوا الركاب قبل إحراقها، مشيرة إلى تسجيل أضرار في عدة مواقع على الطريق المؤدي إلى العاصمة المالية.

وأكدت مصادر محلية وأمنية تعرض منشآت كهربائية مرتبطة بسد مانانتالي في منطقة كاي لعمليات تخريب، وسط انقطاعات واسعة للكهرباء في باماكو وعدد من المناطق.

وأعلنت شركة كهرباء مالي (EDM)، السبت، وقوع خلل على شبكة نقل الكهرباء تسبب في اضطراب التوزيع بعدة مناطق، دون أن تحدد أسباب الحادث.

في المقابل، قال الجيش المالي إنه نفذ ضربات جوية في منطقة غاو ضد ما وصفها بـ«جماعات إرهابية مسلحة»، بينما أعلنت السلطات الانتقالية وصول قافلة تضم أكثر من 700 شاحنة وقود إلى باماكو تحت حماية عسكرية.

ونشر «فيلق أفريقيا» الروسي مقاطع مصورة قال إنها توثق مشاركته في تأمين الغطاء الجوي لقافلة شاحنات وقود كانت متجهة إلى العاصمة باماكو.