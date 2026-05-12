كشفت الحكومة السنغالية، أن موريتانيا صدرت هذا العام 123 ألفا و662 رأسا من الماشية إلى السنغال، ما يمثل 75,84% من إجمالي واردات البلاد من الأضاحي.

وجاءت هذه المعطيات خلال مباحثات في نواكشوط بين وزير التنمية الحيوانية الموريتاني سيد أحمد ولد محمد ووفد سنغالي، خصصت للتحضير لموسم عيد الأضحى، ووضع آليات لضمان توفر الأضاحي في الأسواق.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن مصدر حكومي، فقد بلغت واردات السنغال من الماشية 123 ألفا و662 رأسًا من موريتانيا، فيما تم تسجيل 39 ألفا و405 رؤوس قادمة من مالي، وهو ما يمثل 24,16% من إجمالي الواردات، عبر المعابر الحدودية.

وأشارت الوكالة إلى أن نحو 390 ألفا و350 رأسا من الماشية كانت متوفرة في الأسواق والفضاءات التجارية حتى 6 مايو، وهو مستوى قريب من المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت المعطيات أن موريتانيا تبقى المصدر الرئيسي للأضاحي نحو السوق السنغالي، في ظل اعتماد كبير على الإمدادات عبر الحدود خلال موسم العيد.