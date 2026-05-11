Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 11 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

حزب الصواب يدعو السلطات للتعامل بعقلانية مع مهرجان المعارضة

محمد الهادي

دعا حزب الصواب السلطات الموريتانية إلى التعامل بعقلانية مع ما وصفه بـ”الصوت القوي” الصادر عن مهرجان المعارضة المنظم أمس الأحد، محذرا من استمرار ما سماها “سياسة التصامم والعناد”.

وقال الحزب، في منشور على صفحته بفيسبوك، إن الخصم الحقيقي للسلطة “ليس المعارضة، بل الواقع الاجتماعي القاسي”، مشيرا إلى ما اعتبره مظاهر للحيف والإقصاء والتهميش واستحواذ أقلية على الثروات والوظائف الرسمية.

وأضاف الحزب أن مهرجان المعارضة كان “صارخا ومدويا” رغم تنظيمه، وفق تعبيره، في ظروف صعبة شملت ارتفاع أسعار المحروقات ومنع التجول الليلي وفرض موقع شبه معزول للتجمع.

واعتبر أن الحكمة تقتضي وقف ما وصفه بـ”ميكانيزمات تشجيع التطرف والمغامرة”، داعيا المعارضة بدورها إلى تعزيز وحدتها ونقل أدائها إلى “ساحات الفعل والضغط السياسي والشعبي”.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة