قال مصدر في حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) إن الشرطة الموريتانية منعت أنصار الحزب من استقبال رئيسه، يعقوب ولد أحمد لمرابط، ليل الأحد/الاثنين، في مطار أم التونسي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان ولد أحمد لمرابط قد نُقل إلى الخارج لتلقي العلاج إثر إصابته خلال مظاهرة نظمها حزب «تحدي» الشهر الماضي احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات.

وأضاف المصدر في اتصال مع “صحراء ميديا”، أن الشرطة منعت أنصار الحزب من التوجه إلى المطار لاستقبال ولد أحمد لمرابط، مؤكداً أنها طوقت محيط المطار ومنعتهم من الاقتراب منه.