قال رئيس ائتلاف قوى المعارضة المختار ولد الشيخ إن الحشود المشاركة في مهرجان المعارضة، اليوم الأحد، تمثل “رسالة قوية” تعكس حجم الأزمات التي تعيشها البلاد.

وأضاف ولد الشيخ، خلال كلمته في المهرجان المنظم بساحة المعرض في نواكشوط، أن المعارضة تندد بما وصفه بالتضييق على البرلمانيين والمحامين والصحفيين، إلى جانب تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن أسعار عدد من المواد الأساسية في موريتانيا أصبحت مرتفعة رغم أن بعضها منتجات محلية وغير خاضعة للجمركة، من بينها اللحوم والألبان، معتبراً أن ذلك “غير مقبول”.

كما تحدث عن ضعف الأجور وثباتها، وتدهور العملة، مؤكداً أن الضرائب التي تجمعها الحكومة لم تنعكس، بحسب تعبيره، على تحسين أوضاع المواطنين.

واتهم ولد الشيخ الحكومة بالفشل في توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى ما وصفه بانتشار الفساد وصفقات التراضي، ومطالباً بفتح تحقيق في “صفقة أداكس”.