قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، حمادي سيد المختار، إن قوى المعارضة الموريتانية ستواصل الدفاع عن الحريات العامة ومواجهة ما وصفه بـ”تغول السلطة”، منددا بتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وتراجع الحريات في البلاد.

وأضاف سيد المختار، خلال مهرجان شعبي نظمته قوى المعارضة مساء الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن المعارضة “ما تزال موجودة في الشارع وتقف إلى جانب المواطن المسحوق والفقير”، معتبرا أن الحشد الجماهيري للمهرجان يمثل “رسالة قوية” للسلطات.

وقال إن المهرجان يأتي في ظل “أزمة اقتصادية حادة” بات فيها المواطن منشغلا بتوفير لقمة العيش نتيجة ارتفاع الأسعار، مضيفا أن راتب الموظف “أصبح مأساة” في ظل تردي القدرة الشرائية.

وانتقد زعيم المعارضة ما وصفه بـ”سياسات الحكومة”، متهما السلطات بتقييد الحريات العامة و”تكميم الأفواه”، قائلا إن صحفيين وسياسيين ومدونين تعرضوا للسجن، وإن المعارضة “ترفض المسار الذي تنتهجه الحكومة”.

كما شدد سيد المختار على رفض الفساد، مؤكدا أن المعارضة تقف “ضد الفساد وتغول السلطة”، ومعتبرا أن الرهان على تفتيت المعارضة “لن ينجح”.

وفي ما يتعلق بالقضايا الوطنية، قال إن الوحدة الوطنية “خط أحمر”، مضيفا أن الأزمة لا تتعلق بالوحدة الوطنية بقدر ما ترتبط بـ”غياب العدالة والتهميش والظلم”.