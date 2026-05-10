قال النائب البرلماني ورئيس ائتلاف التناوب الديمقراطي بيرام الداه اعبيد إن المواطنين في موريتانيا يعانون من ارتفاع الضرائب وتدهور الخدمات الأساسية.

جاء ذلك خلال مهرجان نظمته قوى معارضة مساء الأحد في العاصمة نواكشوط، للاحتجاج على ما وصفته بغلاء المعيشة وتراجع الحريات.

وأضاف ولد اعبيد أن الأوضاع المعيشية تتسم بنقص في الأدوية والمياه والكهرباء، إلى جانب ما وصفه بضعف في أداء العدالة، معتبرا أن الفئات الضعيفة تتحمل العبء الأكبر من هذه الاختلالات.

وانتقد النائب ما اعتبره تهاونا في ملاحقة ملفات الفساد، مشيرا إلى تقارير لمحكمة الحسابات حول اختلالات مالية، ومتهما السلطات القضائية والأمنية بعدم التعامل الحازم مع هذه الملفات، على حد قوله.

كما وجه انتقادات لواقع الخدمات العمومية والبنى التحتية، قائلا إنها تعاني من ضعف كبير، ومتهماً الأجهزة الأمنية بالتركيز على ملاحقة المعارضين بدلاً من معالجة التحديات الأمنية والخدمية.