نفت مفوضية حقوق الإنسان في موريتانيا صحة تصريحات تحدثت عن طرد الوفد الرسمي الموريتاني من جلسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في العاصمة الغامبية بانجول.

وقالت المفوضية، في بيان، إن التصريحات التي أدلى بها برلماني ورئيس منظمة مجتمع مدني “غير صحيحة ولا أساس لها”، مؤكدة أن الادعاءات تم تداولها بينما كان الوفد الرسمي لا يزال في طريقه إلى بانجول.

وأضافت المفوضية أن جلسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لم يكن مقررا أن تبدأ رسميا إلا يوم الاثنين 11 مايو 2026، في حين صدرت التصريحات المذكورة يوم السبت 9 مايو 2026.

وأكدت أن الوفد الموريتاني يشارك “بالطريقة الاعتيادية” في أعمال اللجنة، بروح من الالتزام والحوار والتعاون مع آليات حقوق الإنسان الأفريقية.

ودعت المفوضية إلى “مزيد من المسؤولية” في التعامل مع المعلومات المرتبطة بالمؤسسات الوطنية والالتزامات الدولية للبلد، مطالبة بالتحقق من دقة المعلومات من مصادر موثوقة قبل نشرها أو تداولها.