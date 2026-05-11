شركة تازيازت تعلن إدخال أكبر حفارة من نوعها للخدمة في موريتانيا

محمد الهادي

أعلنت شركة كينروس تازيازت إدخال حفارة التعدين “Hitachi EX8000” إلى الخدمة، مؤكدة أنها تعد أكبر حفارة من نوعها في موريتانيا.

وقالت الشركة، في منشور، إن الحفارة الجديدة يتجاوز وزنها 800 طن ويقارب ارتفاعها 10 أمتار، مضيفة أنها ستساهم في تحسين كفاءة العمليات من خلال تعزيز قدرات التحميل وتحسين دورات النقل.

وأضافت أن تجميع الحفارة ووضعها في الخدمة تم خلال شهر واحد، بفضل تعاون فرق كينروس تازيازت والشركاء التقنيين والشركات المتعاقدة.

وأكدت الشركة أن تشغيل الحفارة يمثل مرحلة جديدة في تطوير القدرات التعدينية للمنجم، ويعكس الثقة في إمكاناته وآفاقه المستقبلية.

