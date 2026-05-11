زار وفد من المصالح البيطرية والبيئية في المملكة العربية السعودية المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي في موريتانيا، في إطار مباحثات فنية تتعلق بالصحة الحيوانية وتقييم جاهزية المنظومة البيطرية لمتطلبات تصدير الحيوانات الحية.

وضم الوفد السعودي مسؤولين من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز وقاء، بينهم مدير الإدارة العامة للموارد الحيوانية الدكتور ممدوح بن مدالله الشراري، ونائب مدير الحجر الدولي الدكتور كمال بن عادل بيومي، ومدير إدارة الحجر البيطري بمركز وقاء الدكتور صالح بن سعد السعد.

وقال المكتب إن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على مستوى المختبرات الوطنية ومدى مطابقتها للمعايير الدولية المعتمدة في مجال الصحة الحيوانية، إضافة إلى تقييم البنية الفنية والبيطرية المرتبطة بعمليات التصدير.

وخلال اللقاء، قدم المدير العام للمكتب، محمد باب گيه، عرضا حول أنشطة المؤسسة وبرامجها، قبل أن يجري الوفد جولة داخل المختبرات للاطلاع على التجهيزات الفنية وآليات التشخيص والتحليل المخبري.