أطلقت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، اليوم الثلاثاء، عملية إحصاء عقاري للقطع المبنية في مدينة نواكشوط، بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

وأوضحت وزارة التحول الرقمي في منشور أن العملية تهدف إلى جمع بيانات حول الملكية العقارية في العاصمة، بما يعزز توثيق الملكيات والحد من النزاعات العقارية، إضافة إلى دعم التخطيط الحضري وتشجيع الاستثمار.

وقال وزير العقارات مامودو مامادو انيانغ إن الحكومة ماضية في تحديث الخدمات العمومية عبر مسار يعتمد الشفافية والأمن القانوني والتحول الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاح عقاري تقول الحكومة إنه يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وتأمين الملكية العقارية عبر رقمنة المعاملات وتحديث نظم التوثيق والإحصاء العقاري.