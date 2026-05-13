داكار: صحراء ميديا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مالي لا تزال تواجه “ضغوطا من جماعات مسلحة” منذ سنوات، مشيرا إلى أن الشعب المالي “يعاني منذ زمن طويل من هجمات الجماعات الإرهابية ومن القرارات التي اتخذها منفذو الانقلابات”، على حد تعبيره.

وأضاف ماكرون أن فرنسا تدخلت في مالي عام 2013 “بطلب من الرئيس المالي آنذاك إبراهيم بوبكر كيتا”، في إطار عملية عسكرية أطلقت خلال عهد الرئيس فرانسوا هولاند، موضحا أن القوات الفرنسية عملت أيضا إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو ومالي في مكافحة الجماعات المسلحة.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن العلاقات مع دول الساحل، بما فيها مالي، تدهورت لاحقا بعد وصول أنظمة عسكرية إلى الحكم عبر انقلابات بين 2020 و2023، قبل أن تتشكل “تحالفات إقليمية” دفعت إلى انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة.

وقال ماكرون: “أشعر بكثير من الاستياء تجاه هؤلاء القادة، لقد كانوا مسيئين للغاية لجنودنا”، في إشارة إلى السلطات العسكرية الحاكمة في دول الساحل.

وأضاف أن فرنسا “أعادت بالكامل صياغة سياستها في مجالي السلام والأمن مع إفريقيا”، مشيرا إلى أن الشراكات الأمنية باتت تبنى اليوم بشكل مشترك مع الدول الإفريقية، كما هو الحال في بنين وغانا ومنطقة خليج غينيا، خصوصا في عمليات مكافحة القرصنة.

وأكد ماكرون أن باريس لا تزال تدعو إلى “حوار فعال” مع جميع الأطراف في المنطقة، في إطار مقاربة جديدة تقوم على إعادة تعريف الشراكات مع القارة الإفريقية.