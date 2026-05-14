أطلقت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية انتهاه، اليوم الخميس، ورشات خياطة لإنتاج الزي المدرسي، خلال زيارة أدتها للورشة النموذجية بمركز التكوين لتمكين المرأة في نواكشوط.

وقالت الوزارة، في إيجاز نشرته، إن الوزيرة اطلعت خلال الزيارة على مختلف مراحل الإنتاج، التي تشمل التصميم وإعداد النماذج والقص والخياطة وتركيب القطعة النهائية.

وأضافت الوزارة أن مركز التكوين لتمكين المرأة يشرف على تنفيذ الورشات باعتباره رب عمل منتدب، فيما تتولى العمل داخلها خريجات شعب الخياطة بالمركز، إلى جانب فتيات صم خريجات قسم التكوين المهني بمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة.

وبحسب الوزارة، تأتي هذه الورشات في إطار دعم التكوين المهني وخلق فرص تشغيل للخريجات.

وكانت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة قد وقعت في وقت سابق شراكة مع وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي لإنتاج 60 ألف زي مدرسي قبل افتتاح السنة الدراسية المقبلة.