بحث وزير الصحة، اتيام تيجان، خلال اجتماع عقده مع مديري المستشفيات في الداخل، واقع المؤسسات الصحية والتحديات المرتبطة بالخدمات والتجهيزات والموارد البشرية، وسط مطالب بتحسين ظروف العمل وتسوية عدد من الملفات العالقة.

الاجتماع، الذي حضره عدد من مسؤولي القطاع وهيئات التأمين الصحي ومركزية شراء الأدوية، خُصص للاستماع بشكل مباشر لمشاكل المستشفيات الجهوية، حيث عرض المديرون جملة من الصعوبات المرتبطة بنقص بعض التجهيزات، وتعطل المعدات الطبية، إضافة إلى إشكالات التمويل والمتأخرات المالية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على تحسين أداء المؤسسات الصحية، من خلال متابعة انتظام الطواقم الطبية والإدارية، وإعطاء أولوية لصيانة الأجهزة والتجهيزات الطبية لضمان استمرارية الخدمات.

كما ناقش الاجتماع آليات معالجة الديون والمتأخرات المستحقة لبعض المؤسسات الصحية، إلى جانب ملف التحفيزات المالية للعاملين، حيث دعا الوزير إلى اعتماد معايير موحدة تراعي النصوص القانونية المنظمة.

من جهتهم، اعتبر مديرو المستشفيات أن اللقاء أتاح فرصة لطرح الإشكالات بشكل مباشر أمام الجهات المعنية، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، خصوصا في ما يتعلق بالتأمين الصحي وتموين المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية.