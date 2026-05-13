عُثر اليوم الأربعاء على رجل متوفى معلقًا بحبل على شجرة، في منطقة تقع قرب مركز مطاحن الذهب بضواحي مدينة ازويرات شمال موريتانيا، في ظروف لا تزال ملابساتها قيد التحقيق.

وبحسب معلومات أولية أوردها مراسل “صحراء ميديا” في المدينة، فقد تم العثور على الضحية في وضعية تعليق، ما استدعى إشعار السلطات المختصة التي انتقلت على الفور إلى عين المكان.

وحضر وكيل الجمهورية رفقة عناصر من الأجهزة الأمنية، حيث تمت معاينة الجثمان في موقع الحادثة قبل نقله إلى غرفة حفظ الموتى بالعيادة العامة التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”.

ومن المنتظر أن تباشر الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات الوفاة والكشف عن أسبابها الحقيقية.