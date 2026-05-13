وقّعت شركة ماتال، أول مشغل للهاتف المحمول في موريتانيا، دفتر الالتزامات الخاص بإطلاق خدمات الجيل الخامس 5G، وذلك خلال مراسم رسمية جمعت المدير العام للشركة إلياس بن ساسي برئيس سلطة التنظيم أحمد ولد محمدو، في خطوة تمثل الانطلاق الفعلي لمرحلة جديدة من التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في البلاد.

وقالت الشركة فى بيان، إن حصولها على أفضل تقييم تقني ضمن عملية إسناد رخصة الجيل الخامس يعكس متانة استراتيجيتها التكنولوجية ورؤيتها القائمة على الابتكار وتحسين جودة الخدمات.

وأضافت ماتال أنها عززت مكانتها في السوق الوطنية بعد تتويجها من طرف منصة Ookla بجائزة “أفضل شبكة هاتف محمول في موريتانيا”، خلال فعاليات Mobile World Congress 2026، تقديرا لأداء شبكتها وجودة خدمات الإنترنت المحمول التي توفرها لزبائنها.

وأكدت الشركة أن حصولها على رخصة الجيل الخامس 5G يندرج ضمن خطتها الرامية إلى تعزيز ريادتها التكنولوجية في قطاع الاتصالات بموريتانيا، وتوفير خدمات اتصال أسرع وأكثر جودة اعتمادا على تقنيات الجيل الجديد.