انطلقت اليوم الجمعة بنواكشوط أعمال المؤتمر الخامس لـنقابة الصحفيين الموريتانيين، المخصص لتجديد هيئاتها القيادية وتعديل بعض مواد نظامها الأساسي، تحت شعار “من أجل صحافة حرة مسؤولة وملتزمة بالقيم”.

وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن قطاع الإعلام شهد خلال الفترة الأخيرة إصلاحات شملت مراجعة الإطار القانوني، وإطلاق البطاقة الصحفية المهنية، وزيادة الدعم الموجه للقطاع، وتحسين أوضاع العاملين في الإعلام العمومي، إلى جانب مشاريع تطويرية قيد التنفيذ.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، أحمد طالب ولد المعلوم، إن المكتب الحالي اعتمد نهج الحوار والمأسسة في إدارة النقابة، مشيرا إلى تعزيز الشراكات مع هيئات إعلامية إقليمية ودولية، من بينها الاتحاد الدولي للصحفيين واليونسكو، إضافة إلى اتفاقيات تعاون مع نقابات في عدد من الدول.