السعودية تعلن غداً غرة شهر ذي الحجة والأربعاء أول أيام عيد الأضحى

محمد عبد الله

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، أن غدًا الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المحكمة العليا، بعد تحري رؤية الهلال، قررت أن يوم الإثنين هو أول أيام شهر ذي الحجة، على أن يكون الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري.

وبحسب ما أعلنته المحكمة، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 مايو/.

وكانت المحكمة العليا قد دعت، يوم السبت، عموم المسلمين في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم 30 من شهر ذي القعدة حسب تقويم أم القرى، الموافق 17 مايو 2026م.

