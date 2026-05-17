قالت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية في السنغال إن إمدادات سوق الماشية تشهد ارتفاعا ملحوظا قبيل عيد الأضحى، مع تسجيل دخول 584 ألفا و418 رأسا من الأغنام إلى الأسواق الوطنية حتى 15 مايو أيار الجاري، مقابل 547 ألفا و997 رأسا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير الزراعة والسيادة الغذائية والثروة الحيوانية، مابوبا دياني، السبت إلى منطقة مدينة ندياتبي، التي تعد أبرز نقطة عبور للماشية الموريتانية نحو إقليم سان لويس شمالي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الوزير لاحظ “ديناميكية قوية في تموين السوق الوطنية بالأغنام” قبل أيام من عيد الأضحى، المعروف محليا بـ”التباسكي”.

وأضافت أن منطقة مدينة ندياتبي سجلت وحدها دخول أكثر من 249 ألف رأس من الأغنام قبل 12 يوما من العيد، متجاوزة بذلك إجمالي عدد الرؤوس المسجلة طوال عام 2025، والذي بلغ 178 ألف رأس.

وأشاد ممثل الجالية الموريتانية، وفق البيان، بـ”التعاون الممتاز بين السنغال وموريتانيا” واحترام الالتزامات المتبادلة لتسهيل نقل الماشية عبر الحدود.

وأشار الوزير إلى الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار أسعار الماشية واللحوم من خلال صندوق استقرار أسعار الماشية واللحوم، موضحا أن التمويلات المخصصة لإقليم بودور بلغت هذا العام أكثر من 223 مليون فرنك إفريقي، مقارنة بـ103 ملايين فرنك في 2025، مع معدل سداد تجاوز 91 بالمئة.

كما أعلنت الوزارة توفير 80 طنا من أعلاف الماشية المدعومة في إطار خطة دعم الأسواق خلال موسم عيد الأضحى، تنفيذا لتوجيهات صادرة عن مجلس وزاري ترأسه رئيس الوزراء عثمان سونكو.

وقال دياني إن النشاط المتزايد في مدينة ندياتبي أسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، مع تعبئة يومية لشاحنات نقل الماشية.

وتقدر السنغال احتياجاتها الوطنية من الأغنام بنحو 900 ألف رأس لتغطية الطلب خلال موسم عيد الأضحى، فيما أكدت الوزارة اتخاذ “جميع التدابير اللازمة” لضمان تموين الأسواق بشكل كاف قبل العيد.