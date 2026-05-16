عقدت لجنة “صحة واحدة”، اليوم، اجتماعًا بمباني وزارة الصحة لبحث مستوى الجاهزية الوطنية والإجراءات التحضيرية اللازمة للتعامل مع أي خطر وبائي محتمل مرتبط بفيروس هانتا، وذلك برئاسة مدير الطب الوقائي ومكافحة المرض، عبد الله بوحبيب.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن القطاعات الصحية والهيئات المعنية، إلى جانب شركاء دوليين، حيث خُصص لتقييم التدابير الاستباقية الرامية إلى تعزيز الوقاية والترصد والكشف المبكر، وتقوية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان جاهزية فنية ومخبرية واتصالية فعالة في حال ظهور أي مؤشرات وبائية.

وأكد المشاركون أهمية اعتماد مقاربة متعددة القطاعات تقوم على توحيد الجهود بين مجالات صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما يعزز قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة السريعة للمخاطر الصحية والحد من انتشار الأوبئة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود لجنة “صحة واحدة” الرامية إلى دعم التأهب الصحي الوطني ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات ذات الصلة لمواجهة التحديات الوبائية المحتملة.