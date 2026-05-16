وقعت مالي وروسيا يوم الجمعة اتفاقات تعاون شملت قطاعات النقل والتعدين والتعليم، خلال أعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين التي انعقدت في مدينة كازان الروسية، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة الروسية.

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا كذلك التعاون في مجالات الطاقة والزراعة، إضافة إلى إمدادات الحبوب والأسمدة والمنتجات الصناعية.

وترأس الاجتماعات وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف ووزير الاقتصاد والمالية المالي ألوسيني سانو، بحضور مسؤولين من البلدين.

وذكرت الوزارة أن المباحثات تناولت مشاريع متعلقة باستكشاف الموارد المعدنية، فضلا عن خطط لإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية في مالي وتطوير النقل النهري.

وقال تسيفيليف، بحسب البيان، إن موسكو تعتبر مالي من أبرز شركائها في أفريقيا، مضيفا أن روسيا تعمل على توسيع التعاون الثنائي وتنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الجانبان في وقت سابق.

كما أعلنت موسكو توقيع اتفاق لتوريد شاحنات “كاماز” الروسية إلى مالي، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والجودة بين هيئة روسية مختصة ونظيرتها المالية.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا أيضا التعاون في قطاع التعليم، بينما تعتزم روسيا إرسال بعثة أعمال إلى مالي خلال الفترة المقبلة.