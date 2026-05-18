أدى أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في موريتانيا، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال مراسم أُقيمت بالقصر الرئاسي في نواكشوط، بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وحضر مراسم أداء اليمين الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد الأغظف، والوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية الناني ولد اشروقة، ووزير العدل محمد ولد اسويدات، ورئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، والمدعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين ولد محمد الأمين.

كما حضر المراسم المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية صالح ولد دهماش، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد جمال محمد اليدالي