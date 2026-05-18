أعلن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو في موريتانيا، جان سينا هون، استعداد المنظمة لمواكبة برنامج تحديث الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم مع وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد محمد بنواكشوط، في إطار التحضير لبرنامج تحديث الثروة الحيوانيّة و المزمع تنفيذه بالتعاون مع جمهورية البرازيل.

ومن المقرر ـ أيتم التوقيع على عدة برامج ذات الشأن، حسب وزارة التنمية الحيوانية.