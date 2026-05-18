الفاو “مستعدة” لمواكبة برنامج تحديث الثروة الحيوانية في موريتانيا

محمد يوسف

أعلن ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو في موريتانيا، جان سينا هون، استعداد المنظمة لمواكبة برنامج تحديث الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم مع وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد محمد بنواكشوط، في إطار التحضير لبرنامج تحديث الثروة الحيوانيّة و المزمع تنفيذه بالتعاون مع جمهورية البرازيل.
ومن المقرر ـ أيتم التوقيع على عدة برامج ذات الشأن، حسب وزارة التنمية الحيوانية.
وأكد ممثل الفاو تطابقا تاما في وجهات النظر بين رؤية المنظمة، وموريتانيا، والتي من شأنها تسريع وتيرة النمو، بحسب ذات المصدر.

وقالت الوزارة، إن الفاو، تمتلك “خبرة عالمية في هذا المجال من خلال عدة مراكز متقدمة في مجال الثروة الحيوانيّة كما أنها الذراع الفني المعتمد من خلال الـمم المتحدة في مجال الثروة الحيوانيّة و من شأنها تقديم الدعم المطلوب.”

 

