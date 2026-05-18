Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 18 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

موريتانيا تشارك في أعمال جمعية الصحة العالمية بجنيف

محمد الهادي

شارك وزير الصحة اتيام تيجان، اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية، المنظمة من طرف منظمة الصحة العالمية.

وتناقش الدورة عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل النظم الصحية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية، ودعم الولوج إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى التعاون الدولي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، وفق وزارة الصحة.

وتعد جمعية الصحة العالمية أعلى هيئة لاتخاذ القرار داخل منظمة الصحة العالمية، وتعقد سنويا لاعتماد التوجهات الكبرى للسياسات الصحية الدولية واستعراض البرامج والميزانيات.

وقالت وزارة الصحة إن مشاركة موريتانيا في الدورة تهدف إلى عرض أولويات القطاع الصحي الوطني، وبحث مجالات التعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الفنيين والماليين.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة