شارك وزير الصحة اتيام تيجان، اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية، المنظمة من طرف منظمة الصحة العالمية.

وتناقش الدورة عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل النظم الصحية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ الصحية، ودعم الولوج إلى الخدمات الصحية، إضافة إلى التعاون الدولي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، وفق وزارة الصحة.

وتعد جمعية الصحة العالمية أعلى هيئة لاتخاذ القرار داخل منظمة الصحة العالمية، وتعقد سنويا لاعتماد التوجهات الكبرى للسياسات الصحية الدولية واستعراض البرامج والميزانيات.

وقالت وزارة الصحة إن مشاركة موريتانيا في الدورة تهدف إلى عرض أولويات القطاع الصحي الوطني، وبحث مجالات التعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الفنيين والماليين.