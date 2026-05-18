دانت موريتانيا الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذا العمل يمثل تهديدا مباشرا لسيادة المملكة ووحدة أراضيها، فضلا عن كونه مساسا بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، ليل الأحد/الاثنين، إن الحكومة الموريتانية تؤكد وقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الثابت معها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها أو تعريض مواطنيها ومقيميها للخطر.

وأعربت الخارجية الموريتانية عن تأييدها الكامل لأي إجراء تتخذه المملكة للدفاع عن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، مؤكدة احتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة والأمن الوطني.

وتشير هذه التطورات إلى تصاعد المخاوف الإقليمية من تكرار استهداف المنشآت الحيوية في المنطقة، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري لما له من انعكاسات على أمن واستقرار الشرق الأوسط.