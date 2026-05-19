أطلقت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، اليوم الثلاثاء النسخة الخامسة من برنامج “أضحية” المخصص لدعم المسنين.

ويستفيد من البرنامج 1840 مسناً من ولايات نواكشوط الثلاث، حيث يحصل كل مستفيد على مبلغ 50 ألف أوقية قديمة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 92 مليون أوقية قديمة.

وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي، إن برنامج “أضحية” يمثل دعماً اجتماعياً موجهاً للأشخاص المسنين، ويندرج ضمن خطط الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً وصون كرامتها.

وأضافت بنت انتهاه أن اختيار المستفيدين تم بالاعتماد على قواعد بيانات السلطات الجهوية في نواكشوط، لضمان الشفافية والإنصاف في توزيع هذه المساعدات.