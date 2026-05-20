كشفت مصادر مطلعة لـ”صحراء ميديا” تفاصيل جديدة بشأن حادث إطلاق النار الذي استهدف سيارة تابعة لشركة “آجيبكو”، وأسفر عن الاستيلاء على كمية من الذهب تبلغ 3 كيلوغرامات و150 غراما.

وبحسب المصادر، فإن السيارة المستهدفة، وهي من نوع Toyota Hilux، كانت في طريقها إلى مدينة ازويرات، محملة بإنتاج أحد مصانع الذهب في منطقة اصفاريات.

وأضافت المصادر أن المهاجمين كانوا يستقلون سيارة أخرى، وظلوا يسيرون بمحاذاة المركبة من الجهة اليمنى، قبل أن يستخدموا بندقية صيد من نوع “بوفلكه” لإطلاق النار على الإطارات، ما أدى إلى تعطل العجلات اليمنى. ثم انتقلوا إلى الجهة اليسرى وأطلقوا النار مجددا، فتضررت العجلات اليسرى وتوقفت السيارة بالكامل.

ووقع الحادث على بعد نحو 90 كيلومترا شمال شرقي ازويرات، على الطريق الرابط بين مواقع التعدين في اصفاريات والمدينة.

وأكدت المصادر أن دورية من الدرك الوطني الموريتاني توجهت إلى مكان الحادث لفتح تحقيق وإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات العملية.