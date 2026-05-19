أجرت الحكومة الموريتانية، اليوم، سلسلة من التعيينات والإجراءات الخصوصية شملت عدداً من القطاعات الوزارية، في إطار إعادة تنظيم وتعزيز الأداء الإداري.

وشملت هذه التعيينات كلا من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، حيث تم تعيين مستشارين هما نيني أحمد حمد الله وأبو امادو با.

وفي قطاع المالية، تم تعيين العقيد خالد السالك اعل مديراً عاماً لـالمديرية العامة للجمارك، بعد ترقيته إلى رتبة مفتش لواء في الجمارك.

كما شملت التعيينات وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، حيث تم تعيين محمد لمين ولد الداه مكلفاً بمهمة بديوان الوزير، خلفاً لأصغير ولد العتيق.

وفي وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تم تعيين يحفظو شريف محمد شيخ مولاي عبد الملك مستشاراً فنياً مكلفاً بالمباني والتجهيزات العمومية، فيما تم تعيين محمد محمود التراد مديراً لمديرية العمليات الحضرية.

أما في قطاع المياه والصرف الصحي، فقد تم تعيين ناع علي سيدي محمود مستشاراً مكلفاً بالصرف الصحي، إلى جانب تعيين ودادي ابيليل مديراً لمديرية الرقابة والجودة