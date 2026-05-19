الثلاثاء, 19 مايو
موريتانيا تحتفي باليوم العالمي للاتصالات وسط ارتفاع مؤشرات الإنترنت

محمد الهادي

انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط فعاليات اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، بمشاركة وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، وسلطة التنظيم، وأربع شركات اتصال حاصلة على رخص الجيل الخامس.

وقالت وزارة التحول الرقمي إن الفعاليات جمعت أكثر من 120 مشاركاً من الفاعلين في قطاع الاتصالات.

وأضافت الوزارة أن نسبة الولوج إلى الإنترنت ارتفعت من 31% عام 2021 إلى 80% عام 2024، فيما بلغت تغطية الجيل الرابع 86% من السكان.

وقدمت خلال الفعاليات معطيات حول تطور البنية التحتية الرقمية في موريتانيا منذ عام 2021، من بينها توسع شبكة الألياف البصرية الوطنية بأكثر من 9100 كيلومتر.

كما تضمن البرنامج جلسات علمية وورشات متخصصة تناولت قضايا التحول الرقمي وآفاق الجيل الخامس في موريتانيا، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومتخصصين في المجال.

وشملت الأنشطة عرضاً حول تقنيات الجيل الخامس واستخداماتها، إلى جانب نقاشات مرتبطة بدور التحول الرقمي في التنمية الاقتصادية.

