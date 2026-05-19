نظمت جامعة العلوم الإسلامية بالعيون حلقة نقاش علمية برئاسة رئيس الجامعة محمدو لمرابط اجيد، خُصصت لبحث مشاريع أكاديمية وتطويرية تهدف إلى تعزيز أداء الجامعة وتوسيع حضورها العلمي.

وناقشت الحلقة مشروع إنشاء ماستر متخصص في الهجرة والتنقل البشري، في إطار التعاون الأكاديمي بين جامعة العلوم الإسلامية بالعيون وجامعة غرناطة، بهدف تكوين كفاءات متخصصة في دراسة قضايا الهجرة.

كما تضمن اللقاء عرض الخطة الاستراتيجية لتحديث الاتصال وتطوير الأداء المؤسسي بالجامعة، بما يشمل تطوير الهوية الرقمية وتحسين الخدمات الإدارية والأكاديمية وتعزيز آليات التواصل.

وشهدت الحلقة نقاشات ومقترحات من المشاركين، قبل تقديم توصيات تتعلق بتطوير البحث العلمي وتعزيز الشراكات الأكاديمية.