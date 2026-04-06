قال التلفزيون الحكومي في مالي إن الجيش ضبط شاحنتين تحملان معدات لوجستية موجهة لمن وصفهم بالمجموعات المسلحة الإرهابية، قادمتين من موريتانيا.

وحسب منشور على موقع التلفزيون الحكومي، فقد نفذ الجيش عملية في عدة مناطق شمال البلاد، انتهت بضبط الشاحنتين، تحمل إحداهما دراجات نارية وكميات معتبرة من الوقود وأجهزة اتصال لاسلكي.

وأوضح التلفزيون – نقلًا عن الجيش – أن العملية تمت جنوب مدينة تمبكتو، حيث أفاد سائقا الشاحنتين أنهما قادمان من موريتانيا، وكانا في طريقهما إلى تمنراست في الجزائر قبل أن يعودا إلى الأراضي المالية، وفق المصدر نفسه.

ووفقًا لذات المصدر، فإن هذه العملية تأتي في سياق عمليات تأمين الشريط الحدودي وقطع «خطوط الإمداد اللوجستي للمجموعات المسلحة الإرهابية».