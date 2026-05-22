نفذ الجيش المالي، فجر الجمعة، غارات جوية على مدينة كيدال شمالي البلاد، استهدفت عدة مواقع داخل المدينة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

ونقل المراسل في شمال مالي عن مصادر، فإن الضربات، التي نُفذت بواسطة طائرة مقاتلة من طراز “ميغ”، بدأت قرابة الساعة الرابعة فجراً، وشملت مبنى “بيت الشباب”، وفندقاً كان يُستخدم سابقاً مقراً للشرطة، إضافة إلى مقر الولاية ومعسكر بعثة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي السابق.

وأضافت المصادر أن القصف أثار حالة من التوتر في أوساط السكان، في وقت لم تصدر فيه السلطات المالية حصيلة رسمية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة الناجمة عن الغارات.

في غضون ذلك، قال “فيلق أفريقيا” الروسي، إن وحدات استخبارات تابعة للجيش المالي رصدت ما وصفه بـ”قاعدة إرهابية” في منطقة كوليكورو، مشيرا إلى أن طائرات تابعة لـفيلق أفريقيا نفذت غارة جوية استهدفت الموقع، وأسفرت عن “تحييد الهدف بنجاح”، وفق تعبيره.

وأضاف الفيلق أنه يواصل عملياته العسكرية بالتعاون مع الجيش المالي ضد الجماعات المسلحة في مناطق مختلفة، مؤكداً أن الوضع الأمني في البلاد “لا يزال تحت سيطرة الحكومة المالية”.