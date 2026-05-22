أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج احتجاج موريتانيا الشديد ورفضها القاطع لما شهد محيط سفارتها في باماكو من تصرفات وصفتها بأنها انتهاك لحرمة بعثتها الدبلوماسية ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة ليل الخميس/الجمعة قالت فيه إنه “استدعت، سفير جمهورية مالي المعتمد لدى موريتانيا، باكاري دومبيا، حيث أبلغه وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك احتجاج موريتانيا الشديد ورفضها القاطع لما شهده محيط سفارتها في باماكو من تصرفات تنتهك حرمة بعثتها الدبلوماسية”.

وأضافت أن ولد مرزوك “أكد للسفير أن أمن السفارة وسلامة طاقمها، وكذلك أمن المواطنين الموريتانيين في مالي وممتلكاتهم، مسؤولية تقع على عاتق دولة الاعتماد، وفقا للاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة”.

وشدد الوزير على أن موريتانيا تنتظر من الحكومة المالية الشقيقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثة والمواطنين الموريتانيين وممتلكاتهم، ومنع تكرار مثل هذه التصرفات، مع حرصها على معالجة أي إشكالات بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة.