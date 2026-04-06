وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 59.28 مليون دولار لصالح موريتانيا، مخصص لمشروع كهربة ريفية يهدف إلى توسيع الوصول إلى الكهرباء في عدة مناطق من البلاد.

وقال البنك، في بيان، إن المشروع يستهدف تعزيز النفاذ العادل والمستدام إلى الكهرباء بأسعار ميسورة، خاصة في ولايات آدرار، العصابة، إنشيري، لبراكنه، الحوض الشرقي، الحوض الغربي، وتكانت.

ويتكون التمويل من 25.35 مليون دولار من البنك، و33.93 مليون دولار من صندوق التمويل الميسر التابع له، ضمن جهود دعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات التنموية وتعزيز البنية التحتية الأساسية.

كما يشمل المشروع تركيب 10 منصات طاقة متعددة الوظائف تُدار من طرف تعاونيات نسوية محلية، بهدف دعم المشاريع الصغيرة وتحسين سبل عيش الأسر الهشة، في إطار توجه يعزز البعد الاجتماعي والاقتصادي للاستثمار في قطاع الطاقة.