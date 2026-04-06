قال مصدر خاص من الأغلبية إن رئيس قطب الأغلبية، المشارك في الاجتماعات التمهيدية لمناقشة أجندة الحوار، محمد يحي ولد حرمه، دعا أعضاء القطب إلى اجتماع مساء اليوم لبحث المقترح الجديد الذي قدمه المنسق موسى فال.

وأضاف المصدر، في اتصال مع “صحراء ميديا”، أن أحزاب الأغلبية تلقت الدعوة فور انتهاء اجتماع المنسق مع ممثلي الأقطاب السياسية، والذي خُصص لمناقشة موضوع “المأموريات”، حيث تباينت الرؤى بشأنه بين المعارضة والأغلبية.

وبحسب المصدر، سيناقش الاجتماع المقترح الجديد الذي قدمه المنسق موسى فال، والذي يتضمن حذف التفاصيل في بند المأموريات ضمن محور الإصلاح الانتخابي.

وكان ممثل الأغلبية قد طلب مهلة للتشاور، وأبلغ الأطراف خلال اجتماع موسى فال أنه سيرد على المقترح مساء اليوم، أي بعد الاجتماع المتوقع انعقاده عند الساعة الثامنة مساءً.

ونقلت المصادر عن منسق الحوار قوله خلال الاجتماع إن “الكرة باتت في ملعب الأغلبية”، محذراً من أن عدم الموافقة على المقترح قد يجعلها تتحمل مسؤولية تعثر الحوار.

وعرض المنسق موسى فال صيغة قال إنه تدارسها مع “الجهات العليا”، تقوم على حذف تفاصيل البند المثير للجدل، والاكتفاء بإدراج النقاط التي تحظى بتوافق بين الأطراف، على أن يتم إسقاط كل ما لم يتم الاتفاق عليه من مقترحات الجانبين.