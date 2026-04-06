رفضت حكومة بوركينا فاسو، أمس الأحد، اتهامات لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تحدثت عن ضلوع الجيش ومسانديه المدنيين في مقتل مدنيين خلال الحرب على الجماعات المسلحة منذ 2023، واعتبرت التقرير “زائفًا”.

وقالت الحكومة، في بيان، إن التقرير يتضمن “ادعاءات غير مؤسسة” و”استنتاجات منحازة”، متهمة الجهة التي أعدته بالاعتماد على منهجية وصفتها بغير الدقيقة، وبالسعي إلى تشويه صورة القوات البوركينية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، بينغدويندي غيلبرت ويدراوغو، أن قوات بلاده “تعمل باحترافية”، وأن عملياتها تستند إلى حماية المدنيين، رافضًا الاتهامات التي تحدثت عن مسؤولية القوات عن نسبة كبيرة من الضحايا.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير حديث إن نحو 1800 مدني قتلوا خلال العامين الماضيين، معتبرة أن نسبة كبيرة منهم سقطت على يد القوات الحكومية ومسانديها، وذلك استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 450 شخصًا ومصادر مفتوحة.