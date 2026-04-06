قالت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا”، إن الأطراف السياسية في موريتانيا أحرزت تقدما نحو إنهاء الخلاف بشأن بند “المأموريات”، بعد مقترح جديد قدمه منسق الحوار موسى فال خلال اجتماع مع ممثلي الأطراف السياسية.

وأضافت المصادر أن موسى فال عرض صيغة قال إنه تدارسها مع “الجهات العليا”، تقوم على حذف تفاصيل البند المثير للجدل، والاكتفاء بإدراج النقاط التي تحظى بتوافق بين الأطراف، على أن يتم إسقاط كل ما لم يتم الاتفاق عليه من مقترحات الجانبين.

وبحسب المصادر، وافقت أطراف المعارضة على المقترح بشكل فوري، بينما طلبت أحزاب الأغلبية مهلة للتشاور، مشيرة إلى أنها قد تقدم ردها في وقت لاحق من مساء اليوم.

ونقلت المصادر عن منسق الحوار قوله خلال الاجتماع إن “الكرة باتت في ملعب الأغلبية”، محذراً من أن عدم الموافقة على المقترح قد يجعلها تتحمل مسؤولية تعثر الحوار