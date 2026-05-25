الجمعية المهنية للبنوك تصف أعطال الصراف الآلي بالمحدودة وتحذر من الشائعات

محمد الهادي

قالت الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا إن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها على مستوى بعض أجهزة الصراف الآلي التابعة للشبكة البنكية الوطنية “محدودة ومعزولة”، ولا تعكس وجود خلل هيكلي في الشبكة.

وأضافت الجمعية، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الفرق التقنية للمؤسسات المعنية تدخلت فور رصد هذه الحالات، مؤكدة أن جميع الحوادث تمت معالجتها بالكامل “في أسرع الآجال”.

وأكدت الجمعية أن البنوك الموريتانية اتخذت إجراءات لضمان توفر وأمن وموثوقية أجهزة الصراف الآلي، من بينها برامج للصيانة، ونظام مراقبة فوري، ومداومة تشغيلية لضمان استمرارية الخدمة.

كما شددت على أن حماية بيانات ومعاملات الزبناء تمثل “أولوية قصوى”، مشيرة إلى اعتماد منظومات للأمن السيبراني مطابقة للمعايير الدولية.

ودعت الجمعية الزبناء والجمهور إلى توخي الحذر من الشائعات والمنشورات غير الموثوقة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن بعض هذه المحتويات قد تتسبب في إثارة مخاوف غير مبررة.

وحثت الزبناء الذين يواجهون مشاكل تتعلق بأجهزة الصراف الآلي على التواصل مع بنوكهم أو مع منصة “حماية” عبر الرقم الأخضر 1973 لتقديم الشكايات والحصول على معالجة فورية.

